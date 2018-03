Kalb aus dem Inn gerettet

Ein Kalb ist am Vormittag zwischen Mining und St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) in den Inn gesprungen und musste gerettet werden. Die Feuerwehr rückte aus und fing das Tier in „Cowboymanier“ mit einem Lasso wieder ein.

Das Tier war aus dem Stall eines Bauern ausgerissen und irgendwie im Fluss gelandet. Der Landwirt rief die Feuerwehren St. Peter am Hart und Mining zu Hilfe, die zuerst mit dem Boot ausrückten.

FF St. Peter am Hart

Das Kalb steckte zu dem Zeitpunkt in Ufernähe fest, versuchte aber beim Anblick der Feuerwehrleute noch einmal Reißaus zu nehmen. Es blieb den Einsatzkräften nichts anderes übrig – die Rettung musste vom Ufer aus erfolgen.

FF St. Peter am Hart

Lassowerfen, um Kalb herauszuziehen

Dazu mussten sie ihre Cowboy-Talente auspacken, und dem Kalb eine Seilschlinge um die Hörner werfen, so Gerald Mayer von der Feuerwehr St. Peter am Hart. So konnte das Kalb aus dem Wasser und eine steile Böschung hinaufgezogen werden. Das Jungrind wurde unverletzt an seinen Besitzer übergeben.