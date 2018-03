Tipps aus Bevölkerung für Polizei wichtig

Ein telefonischer Hinweis hat die Polizei nach einem Banküberfall in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) auf die richtige Spur gebracht. Hinweise aus der Bevölkerung seien sehr häufig der Schlüssel zum Erfolg, so die Polizei.

Es war ein telefonischer Hinweis, der die Polizei nach einem Banküberfall in Kronstorf auf die richtige Spur gebracht hatte, so Polizeisprecher Sascha Baumgartner. Ein Anrufer sagte, dass man sich einen eventuell einen Tatverdächtigen sollte. „Aus diesem Grund sind die Ermittlungen auf diesen Mann konkretisiert worden“ und durch den Abgleich verschiedener Bilder bestätigte sich der Tatverdacht und der Mann konnte festgenommen werden, so Baumgartner. Mehr dazu in Bankräuber binnen vier Stunden gefasst (ooe.ORF.at)

Weniger Dämmerungseinbrüche

Nach gut vier Stunden war der Bankräuber gefasst. Er sei geständig und nannte als Motiv seine schlechte finanzielle Lage. Für die Polizei sind Hinweise aus der Bevölkerung nicht nur im Fall eines Bankraubs wesentlich. Auch in den Wintermonaten, wenn das Tageslicht kürzer ist und die Dämmerungseinbrecher auf Tour sind, sei ein Rückgang der Taten zu verzeichnen „vermehrt durch Hinweise aus der Bevölkerung“.

Als Zeuge ein Autokennzeichen zu notieren oder eine verdächtige Wahrnehmung zu melden, sei gut und wichtig. Der Polizeisprecher versichert, die Angaben werden immer sorgsam überprüft, man kann nichts falsch machen.