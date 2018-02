Ayurvedakur vergiftete Wohnanlage

Ein helles Pulver und eine schwarze Paste, die eine Frau aus Vöcklabruck kiloweise aus einem indischen Kloster für eine Ayurvedakur mitgebracht hatte, haben ihren Körper mit Quecksilber vergiftet. Die Folgen betreffen eine ganze Wohnanlage und den Klärschlamm einer Region.

Bei Proben entdeckten die Umweltschutzexperten des Landeslabors das Quecksilber in der Kläranlage Lenzing. Eine detektivische Spurensuche habe dann begonnen, so Umweltdirektorin Ulrike Jäger Urban vom Land: „Man kann vielleicht sagen, es sind unsere Umweltspürnasen, die da wirklich lückenlos Schritt für Schritt vorgehen. Mitarbeiter ziehen immer wieder Proben und untersuchen, wo die Quelle ist, bis sie fündig geworden sind.“

Labormitarbeiter fiel Gebetsschrein auf

17 Kilometer von der Kläranlage entfernt steht das Haus, von dem die Quecksilberbelastung ausging. Die Quecksilberdampfmessung war eindeutig: Vor allem im Geschirrspüler und in den Abwasserrohren wurde man fündig. Einem Labormitarbeiter fielen Teelichter und eine Art indischer Gebetsschrein in der Wohnung der Frau auf. Diese gab dann zu, vermeintliche Heilmittel gutgläubig von einer indischen „Heilerin“ erstanden zu haben.

Vier Kilo reines Quecksilber im Kanalsystem

Geschätzte vier Kilogramm reines Quecksilber gelangten so über Monate in das Kanalsystem. Der verseuchte Klärschlamm wird in Lenzing sicher verwahrt und muss nun fachgerecht entsorgt werden. Die Frau muss sich einer langwierigen Entgiftung unterziehen. Für die Bewohner des Wohnhauses gebe es eine Entwarnung, so Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP).

Warnung vor nicht zertifizierten Ayurvedakuren

Noch unklar ist, wer die Entsorgungskosten des verunreinigten Klärschlamms in der Höhe von mehr als 100.000 Euro trägt. Von nicht zertifizierten Ayurvedakuren rät Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) ab: „Normalerweise wird das über Reiseveranstalter gebucht. Bei denen sollte es auch verifiziert werden, dass es sich um eine zertifizierte Kuranstalt handelt.“ Der Fall zeige, wie gefährlich Medikamente aus dem Ausland sein können. Zertifizierte Ayurvedaanwendungen, wie sie auch in Österreich angeboten werden, sind gesundheitlich unbedenklich.