„Immunberater“ in Linz vor Gericht

Weil er schwer kranken Menschen wirkungslose Präparate verkauft haben soll, muss sich ein 75-jähriger Deutscher am Mittwoch vor dem Landesgericht in Linz verantworten. Geschädigt wurden auch Patienten in Oberösterreich.

Für viele Opfer war der 75-jährige Deutsche die letzte Hoffnung. Sie litten an schweren Krebserkrankungen und zahlten für vermeintlich heilende Trink- und Spritzenkuren tausende Euro. Laut der Anklage soll der selbst ernannte Immunberater mindestens 234.000 Euro von den Schwerkranken erschlichen haben. Denn die Präparate hätten keine medizinische Wirkung gehabt. Sie sollen aus Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln von dem Angeklagten teils selbst zusammengemischt worden sein.

24 Patienten um Geld gebracht

Insgesamt 24 Patienten soll der Deutsche um ihr Geld gebracht haben. Einige zahlten bis zu 25.000 Euro für ihre in Aussicht gestellte Heilung. Der 75-Jährige ist in seiner Heimat bereits zweimal einschlägig verurteilt worden. Beim Prozess am Mittwoch drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.