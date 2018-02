Millionen-Investition bei Resch & Frisch

75 Millionen Euro investiert das Bäckerei-Unternehmen Resch und Frisch in seinen neuen Firmensitz in Gunskirchen. 250 neue Arbeitsplätze sind bis 2022 geplant. Möglich macht das ein erneutes Umsatzwachstum.

Das Plus ist fast zweistellig: Der Umsatz des Bäckerei-Unternehmens Resch und Frisch ist 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 9,68 Prozent gestiegen - auf fast 143 Millionen Euro. Der Großteil kommt über die 18.000 Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe herein, schildert Eigentümer Josef Resch: „Wir verdienen natürlich am meisten im Gastro-Geschäft, weil das 50 Prozent unseres Umsatzes ausmacht. Auf ein Produkt bezogen, bleibt am meisten beim sogenannten Back-Zuhause-Produkt, weil wir dafür die Logistik wirklich perfektioniert haben.“

Neuer Firmensitz in Gunskirchen

In Gunskirchen, dem neuen Firmensitz, findet die größte Erweiterung der Firmengeschichte statt. Auf einer Fläche von 56.000 Quadratmetern soll, laut Resch, bis 2022 der modernste Backwarenbetrieb Europas entstehen - mit einem Bürotrakt, Besucherzentrum und Produktion: „Ich würde sagen, die meisten handwerklich gemachten Produkte kommen dann aus Gunskirchen. Bäckerei, Konditorei, Küche und auch die glutenfreie Produktion wird alles in Gunskirchen sein.“ Die genannte Küche hat übrigens 2.000 Quadratmeter. Gekocht werden dort Gerichte für die Filialen oder auch für Betriebe. Derzeit beschäftigt Resch und Frisch 1.600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 1.000 davon in Oberösterreich. In Gunskirchen sollen in den nächsten vier Jahren noch 250 Arbeitsplätze dazu kommen.

Zweitgrößter Backwarenerzeuger Österreichs

Der nach eigenen Angaben hinter Ölz zweitgrößte Backwarenerzeuger Österreichs, der seine Zentrale von Wels nach Gunskirchen verlegt hat, ist auf vier Schienen unterwegs: Eine davon ist die Belieferung von 18.000 Gastronomie- und Hotelleriebetrieben in 13 Ländern Europas. Resch war am Dienstag vor der Abreise nach Kroatien, wo drei Standorte in Zagreb, Split und Rijeka geplant sind. Die Hauptmärkte sind aber Österreich, Deutschland, Italien und die Schweiz. Ausgerechnet in Oberitalien ist neben den Handsemmeln das wie alles andere auch in Österreich erzeugte Pizzasortiment ein Exportschlager.

Netzwerk von 48 Filialen

Weiters werden mit „Back’s Zuhause“ mit insgesamt 140 Produkten 180.000 Privatkunden in Österreich, 20.000 in Bayern sowie 15.000 über einen Glutenfrei-Onlineshop bundesweit in Deutschland beliefert. Dazu kommt noch der Einzelhandel in zuletzt von 46 auf 48 gestiegenen Filialen inklusive elf mobilen in Oberösterreich und Salzburg, die täglich von insgesamt 28.000 Kunden frequentiert werden. Für heuer liegt die Zielsetzung bei 2 bis 3 zusätzlichen Filialen.

