Gefährlicher Lkw-Brand bei Suben

Kurz hinter der oberösterreichisch-deutschen Grenze bei Suben ist Montagabend auf der bayerischen Autobahn A3 ein Lkw ausgebrannt, der mit Unkrautvernichtungsmitteln beladen war.

Der Laster aus Rumänien hatte laut Polizei 13 Tonnen eines Pflanzenschutzmittels und weit mehr als 800 Kilo Farbsprühdosen geladen.

Festgefahrener Reifen löste Brand aus

Ein festgefahrener Reifen soll den Brand ausgelöst haben, der sich rasch auf den gesamten Lkw ausbreitete. Dabei schmolzen auch die Kanister des Unkrautvernichtungsmittels, und die Chemikalie lief aus. Anrainer wurden mit Radiodurchsagen ersucht, in den Häusern zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

„Keine größeren Auswirkungen auf Umwelt“

Größere Auswirkungen auf die Umwelt sind laut bayerischer Polizei aber nicht zu erwarten. Ein Großaufgebot an Feuerwehren löschte die Flammen. Die Autobahn war in Richtung Österreich bis in die Morgenstunden gesperrt.