Zufriedenheit nach Tirol-Wahl

Die Landtagswahl in Tirol ist geschlagen - und das Ergebnis sorgt durchwegs bei allen Parteien für Zufriedenheit, auch bei ihren Parteikollegen in Oberösterreich.

Der oberösterreichische ÖVP-Obmann Thomas Stelzer bezeichnet das Abschneiden seiner Tiroler Parteikollegen als sehr erfreulich - sowohl für Landeshauptmann Günther Platter als auch für die ÖVP insgesamt. Nach dem historischen Tiefstand der ÖVP Tirol bei den letzten Landtagswahlen sei es deutlich bergauf gegangen.

FPÖ mit stärkstem Zugewinn

Zufrieden zeigte sich auch auch FPÖ-Landesobmann Manfred Haimbuchner - hat doch die FPÖ Tirol den stärksten Zugewinn aller Parteien erreicht.

Freude bei SPÖ über Zugewinne

Allerdings hat es die FPÖ nicht geschafft die SPÖ zu überholen und zweitstärkste Kraft zu werden. Auch SPÖ-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer freut sich über Zugewinne.

Ergebnis für Grüne positiv

Die Grünen mussten ein Minus hinnehmen. Trotzdem sieht die oberösterreichische Landessprecherin Maria Buchmayr das Ergebnis positiv.

„Nur Sieger gegeben“

Und ganz einhellig befinden am Montag die Kommentatoren in den Zeitungen: In Tirol habe es nur Sieger gegeben.

