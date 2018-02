Oberösterreich-Abend bei Olympischen Spielen

Für einen Abend fest in oberösterreichischer Hand war das Österreicher Haus bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Der traditionelle „Oberösterreich-Abend“ in Pyeongchang wurde nicht nur für den Doppelpass zwischen Sport, Wirtschaft und Tourismus genutzt.

Wenn schon Oberösterreichs Sportlerinnen und Sportler bei diesen Winterspielen ohne Medaille bleiben, dann wird eben eine Kärnterin gefeiert. Anna Gasser bringt Gold und Party-Stimmung mit zum Oberösterreich-Abend, und alle feiern mit: Wirtschaftslandesrat Michael Strugl, Slalom-Olympiasieger Andre Myhrer aus Schweden, der bronzene Tiroler Michael Matt, dazu Gassers Familie und ihr Oberösterreichischer Freund und Snowboard Kollege Clemens Millauer.

GEPA Pictures / Christian Walgram

Sportbekleidung und Kornspitz

Oberösterreich bleibt in Südkorea die Rolle als Strippenzieher hinter den Kulissen. Das betrifft auch die heimischen Unternehmen: Angefangen von der Olympiabekleidung für die Österreichischen Sportler, bis hin zu täglich frischem Gebäck in Pyeongchang, das nicht nur bei den Österreichern begehrt ist, sagt Backaldrin-Geschäftsführer Harald Deller. Das Netzwerken in Punkto Wirtschaft und Tourismus kommt natürlich auch nicht zu kurz, der eigentliche Zweck des Oberösterreich-Abends.