Integrations-Projekt „Nachbarinnen“

Sprache und Bildung sind zwei Ecksteine für eine gelungene Integration von Flüchtlingen. Einen besonderen Weg zum Erwerb von beidem zeigt das Zentrum migrare auf, eine der ältesten Einrichtungen zur Flüchtlingsintegration.

Das Konzept des Projekts „Nachbarinnen“ ist schnell erklärt: Speziell ausgebildete Migrantinnen helfen ihren Landsleuten beim Zurechtfinden in Österreich. Dieses Projekt von migrare geht bereits in die zweite Runde. Was die „Nachbarinnen“ genau sind und tun, schildert Magdalena Danner, stellvertretende Geschäftsführerin von migrare, dem Zentrum für Migranten und Migrantinnen in Linz: „Das sind qualifizierte Frauen, die wir in einem Lehrgang ausgebildet haben, vorher waren sie arbeitslos. Jetzt gehen sie in die Straßen von Linz und in die Familien hinein und unterstützen migrantische Familien, die einen Bedarf haben.

Nachbarinnen unterstützen Frau aus Syrien

Ein konkretes Beispiel: Die vor vier Jahren aus Syrien geflohene Kamleh Kanber. Drei Jahre lang kümmerte sie sich um ihren Ehemann und ihren kleinen Sohn. Die gemeinsame Wohnung verließ sie aus Scheu und Angst vor der neuen Umgebung und der unbekannten Sprache so gut wie nicht.

Syrerin hilft Syrerin

Erst als ihr Sohn in den Kindergarten kam und jedes Mal so herzzerreißend zu weinen begann, dass sie sich Sorgen machte, wollte Kamleh Kanber unbedingt mit der Kindergartenpädagogin sprechen. Und, die organisierte bei migrare eine der Nachbarinnen, die Arabisch spricht. Muntaha Alharun, die selbst aus Syrien stammt, erinnert sich: „Sie hat mir erzählt, dass sie Deutsch lernen und arbeiten möchte. Sie brauchte Unterstützung und Hilfe.“

Amtswege gehen schon alleine

Und die bekommt Kamleh Kanbar auch, mittlerweile kann sie sich auch schon ganz gut auf Deutsch verständigen: „Ja, ich muss Deutsch lernen, ich gehe zum Arzt, oder in den Kindergarten.“ Amtswege kann Kamleh Kanbar bereits alleine erledigen. Genauso wie 54 andere Frauen, die derzeit von den vier ausgebildeten Nachbarinnen von migrare betreut werden.

