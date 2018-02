Dimbach-Prozess: Urteil erwartet

Jener Niederösterreicher, der den Bürgermeister der Mühlviertler Gemeinde Dimbach attackiert haben soll, steht am Mittwoch neuerlich in Linz vor Gericht. Er soll den Amtsleiter, der dem Bürgermeister zu Hilfe eilte, verletzt haben.

In dem Fall wird am Mittwoch ein Urteil erwartet. Mit den Worten „Du hast mich ruiniert“ soll der Angeklagte am 6. September im Gemeindeamt von Dimbach (Bezirk Perg) auf den Bürgermeister losgegangen sein. Er attackierte ihn mit einem Pfefferspray und hielt ihm dann eine Pistole an die Brust.

Der Amtsleiter, der dem Bürgermeister zu Hilfe eilte, konnte Schlimmeres verhindern, wurde von dem Niederösterreicher aber mit einem Messer am Arm verletzt. Der Angeklagte konnte zunächst nach Niederösterreich flüchten, stellte sich aber wenig später im nahen Persenbeug (Bezirk Melk) in Niederösterreich der Polizei.

Mann laut Gutachten nicht zurechnungsfähig

Das Motiv für die Tat: Der Niederösterreicher soll den Ortschef von Dimbach für negative Erlebnisse in seinem Leben verantwortlich gemacht haben. Laut einem Gutachten gilt der Mann als nicht zurechnungsfähig. Beim letzten Prozesstermin war der Amtsleiter verhindert, weshalb vertagt werden musste.

Gutachten sollen erörtert werden

Beim Termin am Mittwoch sollen noch die Gutachten der Sachverständigen erörtert werden, danach dürfte es aber ein Urteil geben. Den Angeklagten erwartet möglicherweise die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.