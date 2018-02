Ferientipp: „Museum total“

Ein Ticket für neun Museen, das vier Tage lang gilt: Das ist das Angebot der Linzer Museen für die zweite Hälfte der Semesterferien. Von Taschenlampenführungen für die Kleinen, bis zu Angeboten für die ganze Familie reicht das Programm.

Ars Electronica Center, Biologiezentrum, Landesgalerie, Lentos Kunstmuseum, Nordico Stadtmuseum, OÖ Kulturquartier, Schlossmuseum, StifterHaus und voestalpine Stahlwelt: Diese neun Institutionen machen heuer zum fünften Mal gemeinsame Sache.

Vier Tage Programm bei „Museum total“

Unter dem Schlagwort „Museum total“ lädt man von Donnerstag bis Sonntag während der üblichen Öffnungszeiten zu einem reichhaltigen Programm, das Erwachsene wie Kinder mit nur einer Eintrittskarte, die zudem vier Tage Gültigkeit hat, besuchen können. Während Schlossmuseum, StifterHaus, Landesgalerie und das OÖ Kulturquartier in erster Linie kindgerechte Programmpunkte wie Taschenlampenführungen oder Kreativworkshops anbieten, richten sich Spezialführungen durch die laufenden Ausstellungen im Lentos oder Nordico in erster Linie an erwachsene Besucher.

Spezielle Familienführungen

Von der Grundidee her möchten die Linzer Museen aber vor allem Familien während der Schulferien zu einem gemeinsamen Museumsbesuch animieren. So gibt es etwa im Ars Electronica Center, im Biologiezentrum und in der voestalpine Stahlwelt spezielle Familienführungen.