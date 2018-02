Mann nach Arbeitsunfall gestorben

Ein 63-jähriger Arbeiter ist nach einem Unfall am vergangenen Mittwoch auf einem Firmengelände in Schwertberg (Bezirk Perg) im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Und zwar bereits am Freitag, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Beim tödlich verunglückten Arbeiter handelt es sich um einen 63-jährigen Bulgaren. Er war auf der mit Schneematsch bedeckten Laderampe eines Lkw ausgerutscht und aus zweieinhalb Metern Höhe auf den Asphalt gestürzt.

Am Freitag gestorben

Der Mann verlor nach dem Sturz sofort das Bewusstsein. Er wurde zunächst in das Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert und später in den Med Campus III der Uniklinik verlegt, wo er am Freitag gestorben ist, wie die Polizei am Montag unter Berufung auf das Krankenhaus mitteilte.