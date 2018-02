Schüler sollen Mauthausen besuchen

Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), will allen Schülerinnen und Schülern einen Besuch der Gedenkstätte Mauthausen im Mühlviertel ermöglichen.

Derzeit hängt es von der Initiative einzelner Schulen und Lehrer ab, ob eine Klasse das ehemalige Konzentrationslager in Mauthausen besucht.

BM.I/Stephan Matyus

Räume zur besseren Vorbereitung

Dazu will Edtstadler mit dem Bildungsministerium zusammenarbeiten. Außerdem sollen in Wien Räume zur besseren Vorbereitung so eines Besuches in Mauthausen geschaffen werden.