Erste Ermittlungen in Schießkanal

Nach der tödlichen Explosion in einer Schießanlage in Desselbrunn (Bezirk Vöcklabruck) werden am Montag Ermittler des Landeskriminalamtes zum ersten Mal den gesperrten Stollen betreten.

Das Betreten des Stollens war bisher aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Eines der beiden Opfer, ein 50-Jähriger aus Eberstalzell, ist am Wochenende gestorben.

Schießkanal mit Schaum geflutet

Der Schießkanal für Langwaffen am Areal des Schießparks Viecht in Desselbrunn, in der Nähe des Traunfalles, ist seit dem Unglück am Donnerstag versperrt und versiegelt. Ein Betreten war bisher nicht möglich, so Johann Baumgartner von der Landespolizeidirektion: „Durch den Brand und die andauernden Explosionen gab es im Stollen eine sehr starke Hitzeentwicklung. Der Stollen wurde von der Feuerwehr mit Schaum geflutet und versperrt. Jetzt muss man sich ansehen, ob man den Stollen schon betreten kann.“

Spuren könnten vernichtet worden sein

Die Ermittler des Landeskriminalamtes werden das am Montag jedenfalls versuchen. Ob die Spurensicherer und Brandermittler in dem Schießstollen, der in das Gelände gebaut wurde, fündig werden, bleibt abzuwarten. Die Spuren könnten durch den Löschschaum vernichtet worden sein, so Baumgartner.

Männer von Stichflamme verletzt

Zu dem Unglück war es Donnerstagmittag gekommen. Zwei Hobbyschützen aus Eberstalzell hatten in dem Schießstollen mit einer Langwaffe geschossen. Plötzlich entwickelte sich in dem Bereich, in dem die beiden standen, eine Stichflamme. Die Eberstalzeller wurden von den Flammen erfasst, dann fing auch noch dort gelagerte Munition Feuer und explodierte über einen längeren Zeitraum.

Cobra zog Verletzten aus Schießkanal

Ein Schütze konnte sich schwerverletzt aus dem Stollen retten, der zweite wurde von Cobrabeamten, die zufällig auf dem Gelände trainierten, in das Freie gebracht. Einer der beiden Männer, ein 50-jähriger Mann aus Eberstalzell, ist am Wochenende in einem Wiener Krankenhaus seinen Brandverletzungen erlegen. Sein 62-jähriger Sportschützenkollege befindet sich mittlerweile laut Auskunft des Salzburger Landeskrankenhauses außer Lebensgefahr.

