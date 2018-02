Demonstration gegen Burschenbundball in Linz

In Linz wird am Samstag demonstriert. Das Bündnis „Linz gegen Rechts“ ruft zu Protesten gegen die Politik von ÖVP und FPÖ auf - sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene. Die Demo richtet sich auch gegen den Burschenbundball, der am Abend stattfinden wird.

Dies sei nämlich keine harmlose Tanzveranstaltung, sondern ein „rechtsextremes Großevent“, wird kritisiert. Die Demonstranten treffen sich um 16.30 Uhr am Pfarrplatz, gehen dann erst zum Landhaus und später zum Martin-Luther-Platz, wo es eine Abschlusskundgebung geben soll.

Haimbuchner fordert zu Mäßigung auf

FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner, der letztes Jahr mit seiner Frau auf dem Weg zum Ball angegriffen wurde, fordert die Demonstranten zur Mäßigung auf. Die Landessprecherin der Grünen, Maria Buchmayr, will unterdessen wissen, weshalb der Burschenbundball unter dem Ehrenschutz des Landeshauptmannes und der Johannes Kepler-Universität steht. Sie fordert von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) eine Distanzierung.