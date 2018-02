Germania Ried würdigte Nationalsozialisten

Grüne und SPÖ kritisieren, dass die Burschenschaft „Germania zu Ried im Innkreis“, der auch der freiheitliche Landesrat Elmar Podgorschek angehört, einen Nationalsozialisten in einer Festschrift gewürdigt haben soll.

Sie beziehen sich dabei auf eine Germania-Festschrift aus dem Jahr 2000, in der Friedrich Kranebitter geehrt werde. Er soll darin auch mit einem Foto als Mitglied gewürdigt werden.

Bereits vor 1938 illegaler Nationalsozialist

Friedrich Kranebitter war Mitglied der Burschenschaft Germania zu Ried im Innkreis. Er hatte in Ried als Vorzugsschüler maturiert und anschließend in Wien Jus studiert. Bereits vor 1938 war er ein aktiver illegaler Nationalsozialist. Zum Zeitpunkt des Anschlusses war er als Gestapochef in Wiener Neustadt für die Verfolgung jüdischer Bürger verantwortlich und enger Mitarbeiter Ernst Kaltenbrunners, eines der Hauptverantwortlichen für den Holocaust.

„Großes Kaliber und düstere Gestalt“

Der Linzer Historiker Roman Sandgruber nennt Kranebitter ein „großes Kaliber“ und eine „düstere Gestalt“. Kranebitter war während des Zweiten Weltkriegs als Gestapooffizier in der Ukraine, wo ihm die Ermordung von 40.000 Juden angelastet wird. Diese Verbrechen werden in den Akten des ersten Kriegsverbrecherprozesses erwähnt, der in Krakov stattgefunden hat. Kranebitter war allerdings inzwischen in Verona in Oberitalien im Einsatz gewesen. Die Akten waren 1945 ins Deutsche übersetzt worden und in Wien erschienen.

Nie zur Verantwortung gezogen

Friedrich Kranebitter wurde aber nach dem Krieg dafür nie zur Verantwortung gezogen, sondern in einem österreichischen Prozess nur wegen seiner illegalen nationalsozialistischen Tätigkeit bis 1938 verurteilt.

