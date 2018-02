Lentos zeigt Textiles mit viel Tiefgang

Dass Kleider nicht nur Leute, sondern auch Kunst machen kann, beweist eine neue Ausstellung im Kunstmuseum Lentos in Linz. Das Publikum ist eingeladen, sich aktiv an der Schau zu beteiligen.

Sieben Modekollektionen der etwas anderen Art warten auf die Besucher im Kunstmuseum Lentos. Bereits im Foyer überrascht eine raumgreifende Installation von Ines Doujak. Treppauf dann der große lichtdurchflutete Raum im Obergeschoß, der sich mit den Arbeiten der gebürtigen Klagenfurterin in einen kunstvollen Modesalon verwandelt hat.

Lentos Kunstmuseum Linz

Stoffe zum Berühren und Angreifen

Ein Modesalon, der vor allem eines möchte: die Besucher zum Probieren verführen, so Lentos-Direktorin Hemma Schmutz: „In dem Zusammenhang finde ich es sehr schön, dass wir die Sachen auch berühren und angreifen können. Das Stoffliche kann ja nur durch das Berühren und Angreifen erfahren werden.“

Die 1959 in Klagenfurt geborene Ines Doujak hat an der Hochschule für angewandte Kunst Konzeptkunst studiert. Sie betont: „Ich bin keine reine Textilkünstlerin“ und „Textilien haben mich nie interessiert“. Aber Stoffe seien eben ein interessantes künstlerisches und auch niederschwelliges Material. Sie würden an die Haut gehen, seien ein sinnliches Erlebnis und seien obendrein die ersten globalen Waren gewesen.

„Sale“

Offiziell eröffnet wird die Ausstellung von Ines Doujak, die passend vor dem Hintergrund des derzeitigen Winterschlussverkaufs „Sale“ lautet, Donnerstagabend.

