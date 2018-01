Unsicherheit in oö. Forstinger-Filialen

Unsicherheit herrscht in den 19 oberösterreichischen Filialen der Autozubehörkette Forstinger. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Forstinger erneut in die Insolvenz geschlittert ist.

Beim Landesgericht St. Pölten ist am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt worden. In Oberösterreich haben die etwas mehr als 100 Beschäftigten im Jänner keinen Lohn bekommen, heißt es von der Arbeiterkammer Oberösterreich. Es herrsche Unsicherheit, viele machen sie um ihren Arbeitsplatz Sorgen, so Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer.

Bis zu 15 Filialen sollen zugesperrt werden

Das Unternehmen mit insgesamt zuletzt 800 Mitarbeitern soll fortgeführt werden. Bis zu 15 der 108 Filialen sollen aber zusperren. Ob auch Filialen in Oberösterreich zugesperrt werden sollen, ist nicht bekannt. Die Arbeiterkammer Oberösterreich will jetzt in den kommenden Tagen die Beschäftigten informieren. Wer sein Arbeitsverhältnis beenden will, sollte sich aber informieren, damit keine Ansprüche verloren gehen, wird geraten.

