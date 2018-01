Fussl expandiert weiter in Bayern

Die Modekette Fussl mit Hauptsitz in Ort im Innkreis im Bezirk Ried expandiert weiter in Bayern. Im heurigen Frühjahr sollen zu den acht bestehenden Filialen weitere sieben kommen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die „Fussl Modestraße Mayr GmbH“ startete ihre Expansion in Bayern erst 2016. Für den in der Eigentümerfamilie dafür zuständigen Ernst Mayr war die Erweiterung über die Grenze logisch: „Die Bayern ticken ähnlich wie wir. Haben auch in der Mode einen vergleichbaren Geschmack, reden praktisch die gleiche Sprache“.

Insgesamt 160 Filialen

Das Unternehmen mit 1.200 Mitarbeitern und zuletzt einem Umsatz von 141 Mio. Euro verfügt über insgesamt 160 Filialen, wovon derzeit 146 unter dem Namen Fussl firmieren. Daneben werden als Franchisenehmer auch 7 Esprit-Stores betrieben. Zu etwa 80 Prozent werden Eigenmarken - darunter eine eigene Kollektion aus Bio-Baumwolle mit nachvollziehbarem Beschaffungsprozess - vertrieben. Sie werden im EU-Raum, der Türkei und Asien produziert.