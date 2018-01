Neuer NEOS-Landessprecher gewählt

Der Linzer Werbeunternehmer Clemens Milotta ist in der Landesmitgliederversammlung am Samstag zum neuen Landessprecher der NEOS in Oberösterreich gewählt worden. Er will die Landesorganisation weiter ausbauen.

Der 37-Jährige, der schon länger ehrenamtlich für die Pinken aktiv ist, füllt das Vakuum, das Rainer Hable mit seinem Rücktritt im Sommer 2017 hinterlassen hat, teilte die Partei in einer Pressemitteilung am Montag mit.

Clemens Milotta und sein sechsköpfiges Landesteam würden ihre vordringlichste Aufgabe im weiteren Ausbau der derzeitigen Landesorganisation sehen, heißt es darin weiter. “Obwohl in allen Statutarstädten im Gemeinderat vertreten, ist in den Bezirken und Gemeinden noch viel Arbeit zu tun”, so der neue Landessprecher. Der 37-jährige Unternehmer lebt mit seiner Frau in Linz. Im Frühjahr wurde er in den Landesvorstand, das Landesteam der NEOS, gewählt.

Stellvertreter Stefan Schobesberger, der in der Zwischenzeit als Frontmann der Partei in Oberösterreich fungierte, bleibt Mitglied des pinken Führungsteams. Diesem gehören auch Finanzreferent Rene Aichinger sowie Karin Brandner, Markus Prischl, Sara Höller und Thomas Madler an.