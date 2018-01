Brennendes Einfamilienhaus in Altheim

In Altheim (Bezirk Braunau) haben Samstagmittag acht Feuerwehren einen Brand in einem Einfamilienhaus bekämpft. Eine Person erlitt bei dem Feuer eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Pressefoto Scharinger

Kurz vor Mittag brach das Feuer aus, acht Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung aus. Laut Auskunft des Roten Kreuzes musste die Besitzerin des Hauses mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden.

Pressefoto Scharinger

Der Brand konnte kurz vor 15.00 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache des Feuers war bis Samstagabend unklar.

Sechs Feuerwehren in Laakirchen im Einsatz

In Laakirchen (Bezirk Gmunden) ging am Samstagnachmittag die Hackschnitzelanlage eines Bauernhofs in Flammen auf, sechs Feuerwehren waren dort zur Brandbekämpfung im Einsatz. Auch bei diesem Brand ist die Ursache noch unklar.

