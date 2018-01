Mehr Nächtigungen in Linz

Über steigende Nächtigungszahlen in Linz freut sich der Tourismusverband. Rund 785.000 Nächtigungen gab es 2017, das sind um etwa 6000 mehr als im Jahr davor. Steigender Beliebtheit freut sich Linz bei Gästen aus China.

Genau waren es 784.677 Gäste, die 2017 in Linz genächtigt haben, ein Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Für Tourismus-Direktor Georg Steiner habe es Linz in den vergangenen Jahren geschafft - sich zwischen Salzburg und Wien - als ein „ganz anderes Österreich“ zu präsentieren: „Wir sind nicht more of the same, sondern Linz ist eine erfolgreiche Stadt der Gegenwart. Hier fährt man nicht her, um Ruinen, Schlösser und Burgen zu besichtigen, sondern man fährt nach Linz, um etwa in die Welt der Digitalisierung einzutauchen oder in neue Kulturformate.“

Immer beliebter bei Chinesen

Die meisten Nächtigungsgäste in Linz sind übrigens Österreicherinnen und Österreicher. Die meisten ausländischen Gäste, die in Linz übernachten, kommen aus Deutschland. Das größte Nächtigungs-Plus gab es bei Gästen aus China - nämlich ein Plus von 44 Prozent. Unter anderem die gute Lage von Linz, zwischen den bei Chinesen beliebten Destinationen Prag und Hallstatt sei ein Grund dafür, heißt es dazu vom Linzer Tourismusverband. Außerdem sei etwa das Brucknerorchester ein besonderer Anziehungspunkt für die chinesischen Gäste, so die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer.

Lob für die Linzer Bevölkerung

Manfred Grubauer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Linz, lobte das gute Zusammenspiel von Einheimischen und Gästen in Linz als „Idealsituation“: „Wir kriegen von den Gästen das Feedback, dass die Leute in Linz so freundlich sind, etwa die Verkäuferinnen in den Geschäften oder, dass sie auf der Straße einfach angelächelt werden.“ Damit dies auch so bleibe, gehe es um eine vorsichtige und verantwortungsvolle Entwicklung des Tourismus in Linz, so Grubhofer.

Tourismus-Jahresthema „Veränderung“

Schon länger wirbt Linz mit dem Slogan „Linz verändert“, heuer wolle man sich aber in besonderer Weise dem Thema „Veränderung“ widmen, so die Linz-Touristiker. So wird es etwa eine Reihe an Ausstellungen und Veranstaltungen zu den Umbrüchen der Jahre 1918, 1938 und 1968 geben. Aber auch die Übernahme der EU-Präsidentschaft durch Österreich heuer - in der zweiten Jahreshälfte 2018 – werde Thema sein.

