Schneedruck: Straßensperren und Stromausfälle

Der nasse und schwere Schnee hat in der Nacht auf Dienstag für weitere Probleme in Oberösterreich gesorgt. Vor allem im Süden Oberösterreichs sind noch einige Straßen gesperrt. Umgestürzte Bäume sorgten zudem für Stromausfälle.

So war zum Beispiel der Pyhrnpass gesperrt, der bereits seit Sonntagabend wegen Lawinengefahr unpassierbar ist. Aber auch im Hausruck stürzten immer wieder Bäume auf die Fahrbahnen, mehrere Feuerwehren waren Dienstagfrüh im Einsatz.

Erkundungsflug am Dienstag

Stefan Hackl von der Lawinenkommission Spital am Pyhrn war Dienstagmittag mit Prognosen noch vorsichtig: „Wir haben vor, dass wir heute mit dem Hubschrauber einen Erkundungsflug machen, sofern es das Wetter zulässt. Dann werden wir entscheiden, was wir tun werden. Die jetzt prognostizierte Wärme und der Regen werden die Situation aber sicher noch verschärfen. Es kann derzeit passieren, dass sich Lawinen von selbst lösen.“

Man werde Sprengungen vor allem bei der Wurzeralm durchführen, so Hackl. Ob man auch beim Pyhrnpass sprengen muss, könne erst nach dem Erkundungsflug gesagt werden. Das Skigebiet Wurzeralm ist am Dienstag offen, die Wintersportler können über eine provisorische Zufahrt dorthin gelangen.

Stromausfälle durch umgestürzte Bäume

Umgestürzte Bäume sorgten außerdem für Stromausfälle. Etwa im Gebiet von Seewalchen am Attersee, Timelkam und Gampern. Ebenfalls noch ohne Strom waren Dienstagfrüh auch viele Haushalte in Neumarkt im Mühlkreis, in Alberndorf in der Riedmark, in Waldneukirchen und St. Peter am Wimberg.

Wegen Lawinengefahr oder der Gefahr, dass Bäume unter der Schneelast brechen, sind folgende Straßen gesperrt:

Im Pyhrngebiet:

die B138, Pyhrnpass-Straße, über den Pyhrnpass. Ausweichen können sie über die A9 und den Bosrucktunnel

der Hengstpass (L550)

Im Raum Vöcklabruck:

Wegen der Gefahr, dass Bäume umstürzen, ist gesperrt:

die L1268, Pilsbacherstraße, zwischen der Kreuzung mit der B143 und Zieglwies

Im inneren Salzkammergut:

der Koppenpass zwischen Bad Aussee und Obertraun

die Langbathseestraße ab Kohlstatt bis zu den Seen.

