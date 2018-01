Zehn Jahre Brustkompetenz Zentrum Linz

Vor zehn Jahren wurde es gegründet, mittlerweile werden pro Jahr fast 7.000 Patientinnen behandelt: Das Brustkompetenz-Zentrum des Kepler-Klinikums Linz gehört zu den drei größten Brustzentren Österreichs.

Von Brustkrebs sind längst nicht mehr nur ältere Frauen betroffen. Unter den Patientinnen, die jährlich im Brustkompetenz Zentrum des Kepler Universitätsklinikums behandelt werden, sind mittlerweile viele junge Patientinnen. Die Diagnose ist nicht nur ein Schock, sie kann auch die Familienplanung zunichte machen.

Einfrieren von Eierstockgewebe

Am Brustkompetenz Zentrum gibt es dazu für manche Betroffene eine Lösung, wie Peter Oppelt, Professor für Gynäkologie und Geburtshilfe, sagt: „Natürlich stehen nach diesen Operationen oft Therapien an, wie Chemotherapie, die natürlich erheblichen Einfluss auf die Möglichkeit, hinterher trotzdem noch ein Kind zu bekommen, haben können. Aber es gibt die Möglichkeit, Gewebe vom Eierstock einzufrieren. Das kann man nach Abschluss der Therapie wieder der Patientin zurückgeben.“ Damit könne die Patientin wieder ein Kind bekommen, so Oppelt. Das Kepler Universitätsklinikum sei die einzige Klinik in Österreich, die dieses Gewebe einfrieren kann.