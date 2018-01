Schlag gegen Drogenbande in Linz

Der Linzer Polizei ist ein Schlag gegen eine Drogenbande geglückt. Sie soll nicht nur Rauschgift um mehrere 100.000 Euro verkauft haben. Auch Raubüberfälle, Messerstechereien und eine Vergewaltigung gehen auf ihr Konto, so die Polizei.

Drei türkischstämmige Männer waren gewissermaßen für die Beschaffung der Droge Crystal Meth zuständig. Laut Polizei sollen sie im vergangenen Jahr insgesamt vier Kilogramm der Designerdroge aus Tschechien und der Slowakei nach Linz geschmuggelt haben.

Drogen an zehn Subverteiler weitergegeben

Hier gaben sie die Drogen an zehn Subverteiler weiter, überwiegend Asylsuchende aus Syrien und Afghanistan. Sie sollen in weiterer Folge die Linzer Drogen-Hotspots mit Crystal Meth versorgt haben, mit einem Straßenverkaufswert von rund 400.000 Euro. Insgesamt wurden von der Polizei 70 Suchtgiftabnehmer ausgeforscht und angezeigt, darunter mehrere Minderjährige. Von den 17 wegen Suchtgifthandels angezeigten Personen sind laut Polizei noch zwölf in Untersuchungshaft.

Zahlreiche weitere Straftaten geklärt

Sichergestellt werden konnte von der Polizei etwa ein Kilogramm Cannabiskraut, Crystal Meth, sowie Suchtgifterlöse in der Höhe von rund 2.000 Euro und eine Vielzahl hochwertiger Handys. Der Polizei gelang es außerdem, in diesem Zusammenhang eine Reihe weiterer Straftaten im Suchtgiftmilieu zu klären: Darunter drei schwere Raubüberfälle, jeweils unter Zuhilfenahme eines Messers, zum weiteren sechs Messerstechereien, eine Vergewaltigung, sowie eine pornographische Darstellung Minderjähriger und zwei schwere Nötigungen.