Immer mehr mit Grippe im Bett

Die Zahl der Grippekranken hat sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt: 107 Personen liegen zurzeit mit echter Grippe im Bett. Das könnte laut der OÖ. Gebietskrankenkasse (OÖGKK) auf den Beginn einer Grippewelle hindeuten.

Es sei der rasante Anstieg an Krankenstandsmeldungen, der auf den Beginn einer Grippewelle hindeute, so die Verantwortlichen in der GKK gegenüber dem ORF OÖ. 42 Fälle seien es noch vor einer Woche gewesen, jetzt 107. Zum Vergleich: 2015, einem echten Grippejahr, habe es am Höhepunkt der Grippewelle Ende Februar 260 Grippekranke gegeben.

2.500 Krankenstandsmeldungen wegen Erkältung

Schüler, Pensionisten und Hausfrauen sind in der aktuellen Krankenstatistik übrigens nicht erfasst, weil es von diesen Personen keine Krankenstandsmeldungen gebe, heißt es seitens der OÖGKK. In Oberösterreich seien aktuell 650.000 Erwerbstätige versichert. Bei den Erkältungskrankheiten gab es in Oberösterreich zuletzt ebenfalls einen deutlichen Anstieg, und zwar um rund 30 Prozent auf derzeit 2.500 Krankenstandsmeldungen.