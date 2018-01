Mona-Lisa-Tunnel als Einbahn gegen Stau

Der Mona-Lisa-Tunnel auf der Mühlkreisautobahn (A7) gilt als Nadelöhr, wo es zu Stoßzeit immer wieder staut. Zur Erleichterung will die Linzer ÖVP den Tunnel zur Stoßzeit zur Einbahn machen – in der Früh stadteinwärts, nachmittags stadtauswärts.

Der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) weiß, dass der Vorschlag seiner Partei noch mit vielen Fragezeichen versehen ist. Aber im Gemeinderat am Donnerstag nächster Woche sollte man sich zumindest einmal damit auseinandersetzen, und deshalb wurde ein Antrag eingebracht, so Baier: „Wir wollen, dass geprüft wird, ob man den Mona-Lisa-Tunnel zu den Stoßzeiten am Morgen und am Abend nur in eine Richtung führen kann. Denn wir wissen, dass dies ein besonderes Nadelöhr ist.“

Prüfung der Ausweichrouten

Klar sei, dass man dafür überprüfen muss, inwieweit für die zu Stoßzeiten gesperrte Fahrtrichtung Ausweichrouten bestehen. Es wäre auch gewiss keine Dauerlösung, so Baier. Aber für den sich schnell entwickelnden Süden von Linz, wo in den nächsten Jahren Tausende neue Wohnungen gebaut werden, möglicherweise eine Entlastung, so Baier: „Man kann die nächsten Ausbauschritte im Bereich des Wohnbaus nur dann setzen, wenn man auch parallel dazu verkehrliche Maßnahmen setzt.“ Langfristig müsse man aber wohl überlegen, ob man den Mona-Lisa-Tunnel nicht zweiröhrig ausbauen kann.