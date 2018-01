Besucherrekord bei Ars Electronica

Die Linzer Ars Electronica darf sich über einen Besucherrekord freuen. Mehr als 550.000 Besuche konnte Ars Electronica im vergangenen Jahr verzeichnen.

Neben rund 100.000 Besuchern beim Ars Electronica Festival kamen 180.654 Menschen ins Museum der Zukunft an der Donau in Linz. Publikumsmagnet Nummer 1 sei auch im vergangenen Jahr wieder der Deep Space 8K gewesen, so das AEC.

AEC/Florian Voggeneder

273.000 Menschen bei „Ars Electronica in Berlin“

273.000 Menschen besuchten die Ausstellung „Ars Electronica in Berlin“. Dazu kamen eine ganze Reihe weiterer Präsentationen, Talks und Workshops weltweit wie zum Beispiel bei der Frankfurter Buchmesse, der Dutch Design Week in Eindhoven, der Digital Design Week in London, bei Rock in Rio, in der Tokyo Midtown oder der Knowledge Capital in Osaka.

Wesley Allen / Rock in Rio

Fokus auf Asien und Australien

Heuer sollen die internationalen Aktivitäten weiter ausgebaut und neue Märkte bearbeitet werden. Der Fokus liege dabei auf Asien und Australien, so Diethard Schwarzmair und Gerfried Stocker, die Geschäftsführer der Ars Electronica Linz. Besonders in Japan herrsche derzeit eine Aufbruchsstimmung, in der man sehr viel Potenzial für Ars Electronica sehe. Am Mittwoch startet übrigens auch die Einreichfrist für den diesjährigen Prix Ars Electronica.

