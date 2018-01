Verkehrsprobleme durch Schneefälle

Die zum Teil massiven Schneefälle, glatte Fahrbahnen und umgestürzte Bäume haben am Mittwoch für massive Probleme im Straßenverkehr gesorgt. Es gab zahlreiche Unfälle, etliche Feuerwehren rückten zu Fahrzeugbergungen aus.

Die Einsatzkräfte standen seit den Morgenstunden im Dauereinsatz. Die Schneefälle bremsten dutzende Autofahrer, aber auch Lkw-Fahrer aus, vor allem im Mühl- und Innviertel.

Lkws blieben hängen

So blieben am Kraxenberg in Kirchheim im Innkreis mehrere Lastwagen hängen. Einer stand quer über die Fahrbahn. In Pischelsdorf (Bezirk Braunau) rutschte kurz nach 4.00 Uhr ein Kleintransporter von der Straße. Er prallte gegen ein Bauernhaus. Die beiden Insassen wurden teils erheblich verletzt.

Auto stürzte in Bach

Glimpflich endete ein Ausrutscher um 5.30 Uhr in Julbach (Bezirk Rohrbach). Ein 25-Jähriger war mit seinem Wagen auf einem steilen Straßenabschnitt ins Rutschen gekommen. Das Auto stieß gegen zwei Bäume, überschlug sich und stürzte in einen Bach. Der junge Mann konnte sich alleine befreien, er zog sich Schnittverletzungen zu.