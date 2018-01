Blau Weiß Linz holt 2:2 gegen Sturm Graz

Zufrieden kann der neue Blau Weiß Linz-Trainer Thomas Sageder mit dem ersten Testspiel seines Teams sein. Der Tabellenletzte der Ersten Liga holte gegen den Bundesliga-Tabellenführer Sturm Graz ein 2:2.

Die Treffer für die Linzer beim Gastspiel in Graz erzielten Krainz bzw. Brandstätter und egalisierten zweimal eine Führung der Steirer.

„Mannschaft zieht an einem Strang“

„Das Ergebnis ist mir eigentlich egal, es sagt im ersten Test wenig aus, auch wenn es natürlich gegen eine Spitzenmannschaft wie Sturm gut aussieht. Das Positive ist, dass die Mannschaft an einem Strang zieht und das umzusetzen versucht, was wir vorgeben. Das Klima ist gut, und auch die Leistung heute war fürs erste sehr ok.“, so der neue Coach der Linzer nach seiner Premiere auf der Linzer Betreuerbank.

Der Wunschspieler zur Verstärkung der Linzer Defensive, der 28-jährige Ex-LASK-Spieler Thomas Piermayr hat Blau Weiß heute abgesagt.

