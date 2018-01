Botanischer Garten Linz: Wissen und Genuss

Ob Tipps zum richtigen Schneiden von Rosen, eine Führung zu Wildkräutern für die Küche, oder Tipps zur eigenen Gartengestaltung: Der Botanische Garten Linz bietet ein vielfältiges Jahresprogramm mit Wissen und Genuss.

Der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) verwies bei der Pressekonferenz etwa auf eine „wunderschöne Orchideen-Ausstellung“ Ende Jänner im Glashaus des Botanischen Gartens. Die Ausstellung müsse man gesehen haben, so Baier: „Weil wir wirklich über eine der größten Orchideen-Sammlungen von internationalem Rang verfügen“.

ORF/Minniberger

„Viele tropische Schmetterlinge“

Ein weiteres Highlight und ein Anziehungspunkt für viele Hobbyfotografen sei gegen Ende des Jahres eine große Schmetterlingsausstellung, ebenfalls im Glashaus im Botanischen Garten: „Dann können hier viele tropische Schmetterlinge bestaunt werden.“ Außerdem finden sich im Jahresprogramm Seminare zu den Themen „Farbwirkung im Garten“ und „Gärten in Zeiten des Klimawandels“, sowie die Arche Noah-Pflanzenraritätenbörse und eine Vogelstimmen-Exkursion.

ORF/Minniberger

Garten als Besucher-Magnet

Das Team rund um Friedrich Schwarz, dem Leiter des Botanischen Gartens, pflegt und hegt die teils exotische Blütenpracht. Im Vorjahr haben 78.000 Menschen die vier Hektar große Anlage besucht: „Der Garten und die Botanik sind natürlich unser Hauptstandbein. Rund um das Thema Gartenpraxis bieten wir aber auch viele Seminare an. Wie man Bäume veredelt, Balkonkisterl bepflanzt, mit der Sense mäht und die Sense dengelt, also die Schneid schärft oder seinen Garten neu plant, das kann man bei uns lernen“, so Schwarz.

In einem Workshop kann man sich in die Themen Ikebana, die japanische Blumensteck-Kunst, und ins Wollefärben mit Blüten und Pflanzen vertiefen.

Ein Ort zum Heiraten und Erholen

Besonders beliebt und ein Genuss für alle Sinne seien die Konzerte unter freiem Himmel: „Zur Sommersonnenwende wird Jessie Ann de Angelo auf der Bühne stehen. Im Juli ist eine Latin-Night geplant. Mit Salsa, Flamenco und Klängen von Akustikgitarren. Mit der Kunstuniversität Linz haben wir eine Kooperation“. Romantiker können auch im Botanischen Garten heiraten.

ORF/Minniberger

Gerade in unserer schnelllebigen, hektischen Zeit, wirkt ein Besuch in der großen Gartenanlage beglückend und entschleunigend. Und das nicht nur in den Hauptblütemonaten. Auch jetzt im Jänner kann man sowohl in den Glashäusern, als auch im Freigelände schon viele Blüten beobachten. Orchideen und Kamelien, Primeln und Cyclamen zeigen ihre Pracht drinnen, Winterjasmin, Duftschneeball, Erika, die Zaubernuss und die ersten Schneeglöckchen blühen sogar schon draußen.

ORF/Minniberger

Angebot für die jüngsten Pflanzenfreunde

Auch für Kinder gibt es ein vielfältiges Angebot. Etwa die Workshops "Was krabbelt da?“ zum Thema Boden, oder „Basteln mit Naturmaterialien“. Aber auch ein Rätselcomic zu Gift- und Heilpflanzen soll die Freude an der Flora und Fauna wecken.

