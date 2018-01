Hartnäckiger Brand in Hackschnitzellager

Als ziemlich hartnäckig erweist sich ein Brand in einem Hackschnitzellager in Bad Zell (Bezirk Freistadt). Bereits am Samstag hatte der Besitzer dort einen beginnenden Brand bemerkt und die Feuerwehren alarmiert.

Dank des raschen Einsatzes konnte zunächst Schlimmeres verhindert werden. Doch am Montag gegen 6.00 Uhr dürfte das Feuer erneut aufgeflackert sein. Am Vormittag waren wieder vier Feuerwehren im Einsatz, um die Glut zu löschen.

Lager soll ausgeräumt werden

Diesmal soll das Lager ganz ausgeräumt werden, damit es nicht noch einmal zu einem Brand kommen kann. Die ursprüngliche Brandursache ist derzeit noch unklar.