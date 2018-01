Tourismus mit Weihnachtsferien „sehr zufrieden“

Die Weihnachtsferien haben für die Skigebiete in den Bezirken Gmunden, Kirchdorf und Rohrbach sowie die Hotels gute Geschäfte gebracht, hieß es am Sonntag. Man sei mit einem Skifahrerplus von 15 Prozent „sehr, sehr zufrieden“.

In Hinterstoder, auf der Wurzeralm, im Skigebiet Dachstein West und auch auf dem Hochficht waren beispielsweise heuer um 15 Prozent mehr Skifahrer unterwegs als in den Weihnachtsferien 2016/17. Der Tag mit den meisten Skifahrern war der 29. Dezember, so Gerald Paschinger vom Skigebiet Hochficht. Neuschnee und Sonnschein lockten viele auf die Pisten, „wir hatten da circa 7.000 Gäste im Skigebiet – wir sind aber über die gesamten Weihnachtsferien sehr, sehr zufrieden“.

HIWU/Mandl

„Von Langlaufbegeisterten gestürmt“

Volle Parkplätze gab es auch am Sonntag im nahen Nordischen Zentrum Böhmerwald in Schöneben in der Gemeinde Ulrichsberg - keine Ausnahme, wie der Leiter des Nordischen Zentrums Böhmerwald und Bürgermeister von Ulrichsberg - Wilfried Kellermann sagte: „Wir sind gerade in den letzten Tagen von Langlaufbegeisterten gestürmt worden, an Spitzentagen hatten wir über 2.000 Leute hier“.

ORF

Viele Hotels ausgebucht

Wer in den Weihnachtsferien noch kurzfristig ein Hotel buchen wollte, hatte kaum mehr Auswahl. Im ganzen Land seien die Hotels so Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des OÖ Tourismus: Es zeichne sich eine kompakte Saison ab „auch das Weihnachtsgeschäft sehr gut gelaufen und wenn man jetzt in die Restsaison schaut, dann haben wir heuer einen frühen Ostertermin, das ist auch gut für die Wintersaison“.

In der letzten Wintersaison wurden um sechs Prozent mehr Nächtigungen als in der Vorsaison verzeichnet. Ein Ergebnis, dass in dieser Periode gehalten oder sogar übertroffen werden könnte, so die derzeitige Einschätzung der Touristiker.