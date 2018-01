Starker Reiseverkehr am Wochenende

Auf den Straßen wird dieses Wochenende dichter Reiseverkehr mit Staus befürchtet. Weil die Weihnachtsferien zu Ende gehen, fahren viele Skiurlauber heim. Ebenso fahren viele nachhause, die ihre Familien in Osteuropa besucht haben.

Mit Staus rechnet die Radio Oberösterreich-Verkehrsredaktion vor allem am Grenzübergang bei Suben Richtung Passau. Viele, die in Rumänien, oder anderen osteuropäischen Ländern ihre Familien in den Weihnachtsferien besucht haben, fahren nun wieder zurück nach Deutschland.

Staus auch auf Innkreisautobahn möglich

Aufgrund der Grenzkontrollen kann es sich auf die Innkreisautobahn (A8) zurückstauen. Auch auf der Westautobahn (A1) Richtung Salzburg wird mit dichtem Verkehr gerechnet und in weiterer Folge auch am Autobahngrenzübergang Salzburg-Walserberg. Denn heimwärts nach Deutschland geht es auch für viele Skiurlauber. Daher wird vor allem auf der A9 entlang der Tunnelkette Klaus zäher Verkehr erwartet.

Behinderungen auf Skigebiet-Zufahrten

Die Urlauber treffen auf den Straßen rund um die Skigebiete auf alle, die das sonnige Bergwetter für einen Skitag nutzen wollen. Daher kann es auf den Zufahrten zu Staus kommen. Für viel Verkehr am Dreikönigstag sorgt auch das Finale der Vierschanzentournee in und am Weg nach Bischofshofen, vor allem auf der A10. Im Raum Freistadt gibt es Behinderungen auf vielen Straßen aufgrund der Jänner-Rallye.