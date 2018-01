Mehrere Unfälle mit Fußgängern

Wegen Nebel, Regen und der frühen Dunkelheit ist die Unfallgefahr für Fußgänger derzeit besonders hoch. Am Donnerstagabend wurden gleich vier Fußgänger von Autos angefahren und zum Teil schwer verletzt.

Dass die Unfallgefahr bei schlechten Sichtverhältnissen und früher Dunkelheit besonders groß ist, zeigt die Statistik und ein Blick auf Oberösterreichs Straßen. Gleich vier Fußgänger wurden am Donnerstagabend bei Unfällen verletzt.

Auf Schutzweg von Auto erfasst

In Vöcklabruck hat ein Autofahrer aus Salzburg ein Pensionisten-Paar auf einem Schutzweg in der Dunkelheit übersehen. Die 74-Jährige und ihr 77-jähriger Mann erlitten bei dem Zusammenstoß blutende Kopfwunden. In Mattighofen im Bezirk Braunau wurde eine 86-jährige Fußgängerin von einem Auto am Stadtplatz erfasst und schwer verletzt. Die betagte Frau wollte die Braunauer Straße überqueren, zum Unfallzeitpunkt war die Sicht äußerst schlecht und es regnete stark.

In Marchtrenk im Bezirk Wels-Land übersah ein Autofahrer einen 22-jährigen Fußgänger auf einer Kreuzung. Der junge Mann wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb mit erheblichen Verletzungen am Fahrbahnrand liegen. Der Autofahrer erlitt einen Schock.