Erneut Geburtenzuwachs in Oberösterreich

Oberösterreich erlebt momentan einen kleinen „Babyboom“. Nach dem Rekordjahr 2016, in dem mehr als 15.000 Kinder geboren wurden, dürfte dieser Trend auch 2017 angehalten haben.

Im Linzer Universitätsklinikum wurden fast 4.000 Kinder geboren - ein Plus von mehr als drei Prozent. In den sieben gespag-Spitälern gab es in Summe mehr als 5.000 Geburten. Und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder musste wegen des starken Andrangs im vergangenen Jahr bereits Schwangere an andere Krankenhäuser verweisen.

„Babyboom“ könnte schnell wieder vorbei sein

Experten, wie die Familiensoziologin Martina Beham von der Linzer Johannes Kepler Universität, warnen aber vor zu viel Optimismus, denn dieser Babyboom könnte schnell wieder vorbei sein: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es nun demographisch mit einer Entwicklung zu tun haben, dass die Töchter oder Söhne der ehemaligen Babyboomer-Generation nun in ein Alter kommen, wo man in der Regel Kinder bekommt. Diese Gruppe ist natürlich größer als einige Jahre davor.“