LASK und SV Ried holen Stürmer

Der LASK hat am Donnerstag die erste Neuverpflichtung für die Frühjahrssaison bekanntgegeben. Er verpflichtete leihweise Samuel Tetteh von Red Bull Salzburg, die SV Ried sicherte sich die Dienste von Philip Prosenik von Rapid Wien.

Samuel Tetteh unterschrieb beim LASK einen Leihvertrag bis Sommer 2019 mit Kaufoption seitens der Schwarz-Weißen. Der 1,80 Metergroße Stürmer durchlief die West-African Football Academy, wechselte dann 2016 zum FC Liefering und erhielt 2017 einen Vertrag bei Red Bull Salzburg. In der Saison 2016/2017 konnte er in 26 Einsätzen zwölf Tore erzielen. Seit 2015 gehört er auch der Ghanaischen Fußballnationalmannschaft an. „Er kann sämtliche Offensivpositionen einnehmen und macht unser Spiel noch variantenreicher“, so LASK-Trainer und Sportdirektor Oliver Glasner.

LASK

Philipp Prosenik neu bei der SV Ried

Beim Tabellenführer der Ersten Liga im Innviertel ist mit Philipp Prosenik ebenfalls ein Stürmer neu. Bei Rapid Wien erzielte der 24-jährige Wiener in sechs Kurzeinsätzen im Herbst ein Tor, er unterschrieb einen Vertrag für zweieinhalb Jahre. Damit wird bei der SV Ried der Konkurrenzkampf in der Offensive härter, nachdem dort Seifedin Chabbi (15 Saison-Tore) und Thomas Fröschl (neun Treffer) eine sehr gute Herbst-Saison gespielt haben.

„Obwohl wir zwei Top-Stürmer in unseren Reihen haben, sind wir auf dieser Position nicht großartig bestückt, jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, Philipp Prosenik zu verpflichten, damit wird die Qualität in der Offensive noch größer, und Konkurrenz belebt das Geschäft“, so SV Ried-Manager Franz Schiemer zur Verpflichtung.

SV Ried

Flavio nächste Ried-Neuverpflichtung

Noch nicht unterschrieben ist dagegen der Vertrag mit Flavio Dos Santos Dias, ein 22-jähriger offensiver Flügelspieler vom Floridsdorfer AC. „Wir sind uns einig, der Vertrag könnte noch in dieser Woche unterzeichnet werden“, bestätigte der SV-Ried Manager.

Dennis Bankowsky, ooe.ORF.at