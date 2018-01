Vorbereitungen für Landesausstellung laufen

In die faszinierende Zeit der Römer entführt die Landesausstellung 2018 ihre Besucher. Am 27. April werden für die Besucher die Pforten geöffnet. Hauptschauplatz ist Enns, dort laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Enns oder Lauriacum - wie die Stadt in der Römerzeit geheißen hat - war mit 20.000 Einwohnern vor rund 2.000 Jahren wohl der bedeutendste Militärstützpunkt zwischen Regensburg und Wien. Unter dem Titel „Die Rückkehr der Legion - Römisches Erbe in Oberösterreich“ will die Landesausstellung die glanzvolle Römerzeit von Enns wieder aufleben lassen.

Gebäudebauarbeiten schon abgeschlossen

Die Hauptausstellung befindet sich im Museum Lauriacum am Ennser Hauptplatz, so Roland Pichlbauer von der Landeskulturdirektion, der die Koordination der Landesausstellung innehat: „Wir haben dort die Gebäudebauarbeiten im Grunde schon abgeschlossen. Das Dach wurde ausgebaut, und aus kleinen Räumen wurde ein großer Präsentationsraum gemacht. Wir implementieren jetzt eigentlich schon die Ausstellung für April.“

Enns, Schlögen und Oberranna

Neben Enns - als der ältesten Stadt Österreichs - sind Schlögen und Oberranna im oberen Donautal weitere Schauplätze der Landesausstellung 2018.

Link: