Villa in Mondsee in Brand

Am Sonntag ist eine Villa in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) in Flammen gestanden. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz um die historische „Wendl-Villa“ in der Strindbergstraße zu retten.

Die zehn Bewohner der alten Villa konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Fünf Feuerwehren waren stundenlang mit dem Löschen des Gebäudes beschäftigt, sagt Günther Prauners von der Feuerwehr in Mondsee.

fotokerschi

Die Flammen hatten sich im Dachstuhl ausgebreitet, der aber nur schwer zugänglich ist. Mit schwerem Atemschutz versuchten die Feuerwehrmänner den Brand unter Kontrolle zu bringen. „Wir konnten das Dach öffnen, um auch von außen anzugreifen“, so Prauners. Sachverständige untersuchen vor Ort nun die Brandursache.