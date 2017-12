Rappende Sternsinger bei Van der Bellen

Königlicher Besuch in der Hofburg: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Samstag Sternsingergruppen aus ganz Österreich in der Wiener Hofburg empfangen. Eine junge Gruppe bewies dem Staatsoberhaupt, dass die Könige nicht nur singen können.

Da konnte sich auch der Bundespräsident das Schmunzeln nicht verkneifen: Die Heiligen Drei Könige aus der Pfarre Lembach im Mühlviertel rappten den Song „Listen to the Kings“ und erzählten zum coolen Beat, warum sie unterwegs sind, um mit den gesammelten Spenden die Welt ein wenig gerechter zu machen.

Peter Kubelka

Hier können Sie das Rap-Video der Sternsinger ansehen.

Bis zum 6. Jänner ziehen sie verkleidet von Tür zu Tür. Die Sternsinger sollen Segen und Glück für das neue Jahr bringen und sammeln Geld für hilfsbedürftige Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Im Vorjahr sammelten die Österreicher bei der Sternsinger-Aktion mehr als 17 Millionen Euro für das Sternsinger-Hilfswerk Dreikönigsaktion (DKA). Ein Ergebnis, das auch Bundespräsident Van der Bellen „schwer beeindruckt“, wie er beim Sternsinger-Empfang sagte.