Mit Skidoo gegen Traktor geprallt

Mit einem Skidoo ist am Samstag ein junger Mühlviertler im Bezirk Rohrbach verunglückt. Der 24-Jährige stieß gegen einen Traktor und wurde schwer verletzt, das Schneemobil fing Feuer und verbrannte zur Gänze.

Samstagmittag war der junge Mühlviertler mit seinem Skidoo auf einer Wiese in Klaffer am Hochficht Richtung Freundorf unterwegs, so die Polizei. An einer unübersichtlichen Stelle wollte er mit dem Schneemobil die Gemeindestraße Schwarzauweg überqueren, dabei stieß er jedoch gegen einen Traktor.

Skidoo-Fahrer erlitt schwere Beinverletzungen

Der 24-Jährige wurde bei der Kollision aus dem Skidoo geschleudert und erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C10 ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen. Das Schneemobil fing beim Zusammenstoß mit dem Traktor Feuer und verbrannte zur Gänze, so die Polizei.

Traktorfahrer blieb unverletzt

Die Feuerwehr mit 20 Mann löschte das brennende Schneemobil. Der Traktorfahrer blieb unverletzt, an seinem Traktor entstand nur ein geringer Sachschaden.