Lenker zu betrunken für Alkotest

Ein 52-jähriger Autofahrer war Freitagabend in Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) offenbar so stark betrunken, dass Alkotests an Ort und Stelle sowie auf der Polizeiinspektion abgebrochen werden mussten.

Der 52-jährige Autofahrer hatte am Freitag gegen 20.00 Uhr beim Abbiegen den Pkw eines entgegenkommenden 27-jährigen Wieners beschädigt. Alkotests an Ort und Stelle sowie auf der Polizeiinspektion mussten abgebrochen werden.

Führerschein entzogen

Offensichtlich war der Mühlviertler zu betrunken dazu, teilte die Exekutive am Samstag mit. Den Führerschein ist er los, er wird angezeigt.