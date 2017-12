Linz: Krankenhausviertel wird Großbaustelle

Das Linzer Krankenhausviertel wird in den kommenden Jahren zu einer der größten Baustellen des Landes. Gleich drei große Bauprojekte sind vom Kepler-Klinikum geplant, darunter eine Generalsanierung des früheren AKH‘s.

Der Startschuss fällt im kommenden Frühjahr. Zwei Gebäudeteile des früheren Linzer Allgemeinen Krankenhauses werden generalsaniert und bis auf die Außenhülle und den Rohbau völlig neu gestaltet. Knapp 70 Millionen Euro werden dafür investiert. Beinahe gleichzeitig wird mit dem Bau des Hauptgebäudes der Medizinischen Fakultät begonnen. Die Kosten sollen sich auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen.

ORF

Neuer Betten-Trakt für Kinder möglich

Außerdem könnte noch ein neuer Betten-Trakt für Kinder gebaut werden, in einer Baulücke unmittelbar neben dem früheren AKH. Wie viel das kosten würde, ist noch völlig unklar. Eine Machbarkeitsstudie wurde vom Aufsichtsrat des Kepler-Klinikums aber bereits in die Wege geleitet. In Summe werden die Projekte wohl einige hundert Millionen Euro verschlingen. Geld, das vom Land und der Stadt Linz kommen muss. Bei beiden hält sich die Begeisterung darüber in Grenzen. Klaus Luger (SPÖ), der Bürgermeister von Linz, stellt dazu fest: „Das Pech ist es, dass sich die sanierungsbedürftigen Gebäude nicht an die finanziellen Möglichkeiten der Eigentümer halten, aber wir haben es zu gewährleisten.“

Stelzer: „Es ist ein guter Standort“

Auf die Generalsanierung zu verzichten und gleich ein neues Krankenhaus zu bauen sei aber kein Thema gewesen, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP): „Es ist ein guter Standort mitten in der Landeshauptstadt, deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns dort weiterentwickeln. Das Krankenhaus in Linz sei das zweitgrößte Spital Österreichs, deshalb sei es gut den Standort zu festigen, so Stelzer.

Sanierung mindestens bis 2024

Zumindest bis zum Jahr 2024 sollen die Sanierungsarbeiten dauern. Sollte der neue Betten-Trakt für Kinder ebenfalls gebaut werden, dürften sich die Bauarbeiten im Linzer Krankhausviertel um weitere Jahre verlängern.