Pfeffersprayattacke vor Gericht

Vor Gericht muss sich am Donnerstag ein 37-jähriger Mann in Linz verantworten. Er soll in einem Amtsgebäude des Landes in Linz im Juni mit einer Pfefferspraypistole hantiert haben. Dabei löste sich ein Schuss, etliche Personen wurden verletzt.

Der 37-jährige betrat am 27. Juni das Amtsgebäude an der Promenade in Linz, es war sein letzter Arbeitstag. Der Beschuldigte soll zuvor monatelang seine Vorgesetzte teilweise massiv bedroht haben, auch in Anwesenheit von Kollegen.

13 Mitarbeiter verletzt

Aus einem Rucksack habe der Mann dann die Pfefferspraypistole genommen, er hantierte damit, dabei löste sich ein Schuss und Tränengas strömte aus. 13 Mitarbeiter, die sich damals in dem Amtsgebäude befanden, wurden durch das Reizgas verletzt. Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.