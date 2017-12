Fünf Mio. Liter Benzin pro Tag

In Oberösterreich werden jeden Tag durchschnittlich fast fünf Millionen Liter Benzin oder Diesel getankt. Seit dem Jahr 1990 ist das eine Steigerung um 75 Prozent, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in einer Aussendung am Dienstag.

Allein im Vorjahr seien in Oberösterreich 1,65 Milliarden Liter Sprit durch die Zapfhähne geflossen, für heuer rechnet der VCÖ mit einem Anstieg auf 1,7 Milliarden Liter. Der Verkehr sei heute massiv von Erdöl abhängig, das großteils aus politisch instabilen Regionen stamme, so Ulla Rasmussen vom VCÖ. Zu Recht wird die Abhängigkeit von Energieimporten im neuen Regierungsprogramm als „finanzielle und politische Hypothek“ bezeichnet.

Ausbau der E-Mobilität

Um diese Abhängigkeit zu verringern, seien ein Ausbau der E-Mobilität und mehr Bahn- und Busverbindungen nötig, aber auch ein Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr.

Fast die Hälfte (vier von zehn) der täglichen Autofahrten der Oberösterreicher seien kürzer als fünf Kilometer. Allerdings müsse im Vorfeld für eine gute Radinfrastruktur gesorgt werden. Für Rasmussen steht fest, eine Energiewende könne nur mit einer Verkehrswende erreicht werden.