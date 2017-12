Unfall-Pkw stieß Schülerinnen nieder

Drei 13-jährige Schülerinnen sind am Samstagabend in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau am Inn) bei einem Verkehrsunfall auf einem Gehsteig von einem Auto angefahren und niedergestoßen worden. Die Mädchen wurden leicht verletzt, so die Polizei.

Ein 38-Jähriger Pkw-Lenker wollte einen Wagen überholen. Er leitete das Manöver ein, als zum gleichen Zeitpunkt der 62-jährige Lenker des Fahrzeuges vor ihm links zu einem Parkplatz abbiegen wollte. Sein Pkw streifte den Wagen, kam von der Straße ab und prallte gegen die Mädchen, so das Polizeiprotokoll. Die Schülerinnen wurden zu Boden gestoßen.

Beifahrerin bekam Kreislaufkollaps

Ein Notarztteam und Sanitäter versorgten die 13-jährigen Schülerinnen an der Unfallstelle. Danach wurden sie in das Krankenhaus Braunau gebracht. Laut Notarzt dürften die Mädchen nur leicht verletzt worden sein. Die 57-jährige Ehegattin des 62-jährigen Lenkers erlitt eine halbe Stunde nach dem Verkehrsunfall einen Kreislaufzusammenbruch und wurde ebenfalls in das Krankenhaus Braunau gebracht.