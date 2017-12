Frau zog Pensionisten 900 Euro aus Tasche

Eine Bettlerin hat einem Pensionisten in Marchtrenk das Geld für Weihnachtsgeschenke gestohlen. Die Frau umarmte den 76-Jährigen und zog ihm dabei 900 Euro aus der Geldtasche. Ein Trick, der organisiert sein dürfte, so die Polizei.

Denn seit Wochen werden regelmäßig derartige Diebstähle angezeigt, so zum Beispiel in Altheim (Bezirk Braunau) und in Wels, so die Ermittler.

Frau gab vor, gehörlos zu sein

Die junge Frau vor der Apotheke in Marchtrenk tat dem Mann leid. Die Bettlerin mit einem Klemmbrett im Arm gab vor gehörlos zu sein. Der 76-jährige Pensionist überreichte ihr zehn Euro, worauf ihn die Bettlerin überschwänglich umarmte. Doch die vermeintliche Dankesgeste nützte die etwa 18-jährige Frau mit den kurzen schwarzen Haaren und den Goldfüllungen im Oberkiefer neben den Schneidezähnen für einen Diebstahl. Denn in der Apotheke bemerkte der Mann, dass ihm 900 Euro aus seiner Geldtasche fehlen - er hatte diese große Summe zum Kauf von Weihnachtsgeschenken dabei.

Polizei rät, Körperkontakt zu vermeiden

Von der Bettlerin fehlt jetzt jede Spur - das sei typisch, heißt es von der Polizei. Seit Wochen gibt es eine Häufung derartiger Diebstähle. Diese Methode dürfte organisiert sein. Bei Körperkontakt über ein angebliches Dankesbussi oder wie im aktuellen Fall einer Umarmung versuchen die Täterinnen und Täter an Bargeld zu gelangen. Die Polizei empfiehlt deshalb einmal mehr, nach Spenden Berührungen zu vermeiden.

