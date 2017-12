Sanierungsplan für Fill Metallbau angenommen

Der Sanierungsplan der Fill Metallbau aus Hohenzell ist am Mittwoch angenommen worden. Die Gläubiger haben einer Quote von zehn Prozent sofort, fünf Prozent in einem Jahr sowie weitere fünf Prozent in zwei Jahren zugestimmt.

Zuletzt war die den 972 Gläubigern angebotene Quote von 30 auf 20 Prozent gesenkt worden, so der Kreditschutzverband (KSV). „Nachkalkulationen hatten ergeben, dass das verfügbare Vermögen stark zu reduzieren war“, nannte der Linzer KSV-Leiter Otto Zotter als Grund. Die erste Rate soll innerhalb der kommenden 14 Tage an die Gläubiger überwiesen werden. Von den betroffenen 238 Mitarbeiter werden voraussichtlich 31 ihren Arbeitsplatz verlieren.

31,2 Millionen Euro Passiva

Anfang Oktober war ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht worden. Demnach stehen Aktiva von 8,1 Millionen Euro Passiva in der Höhe von 31,2 Millionen Euro gegenüber.

