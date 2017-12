Heinrich-Gleißner-Preis an oö. Architekten

Das oberösterreichische Architekturduo Maximilian Rudolf Luger und Franz Josef Maul ist mit dem Heinrich-Gleißner-Preis 2017 ausgezeichnet worden. Der Preis wird am 10. Jänner im Linzer Landhaus überreicht.

Das oberösterreichische Architekturduo Maximilian Rudolf Luger und Franz Josef Maul ist seit 1989 – als sie ihr gemeinsames Architekturbüro in Wels gründeten – einen eigenständigen und vielfach ausgezeichneten Weg in der Architekturszene gegangen, so die Begründung der Jury. Was sie verbindet, sei ein „starker handwerklicher Ansatz sowie die Suche nach handwerklicher Ehrlichkeit“. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist eine zeitbezogene Synthese aus Alt und Neu, Architektur und Landschaft.

Auszeichnungen seit 32 Jahren

Seit 1985 zeichnet der Kulturverein Heinrich-Gleißner-Haus jährlich bedeutende Persönlichkeiten des oberösterreichischen Kulturlebens aus, dieses Mal in der Kategorie Architektur. Der Heinrich-Gleißner-Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

