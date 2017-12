Prävention gegen Gewalt an Kindern

3.910 Beratungen hat die Kinder- und Jugendanwaltschaft heuer bereits durchgeführt. Das Sozialressort des Landes setzt daher verstärkt auf Prävention, um Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu verhindern.

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist vielfältig und wird häufig gerade von jenen Personen ausgeübt, die eigentlich für deren Schutz verantwortlich wären, so Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ). Und die Bandbreite der Gewalt reicht von psychischer oder körperlicher Gewalt über Vernachlässigung bis hin zu sexuellem Missbrauch, sagt die Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger.

„Gewalt wird immer wieder weitergegeben“

Besonders wichtig seien deshalb das Nicht-Wegschauen und die Prävention: „Denn wir wissen, dass Gewalt in Familien, in Strukturen, in Einrichtungen und in der Gesellschaft immer wieder weitergeben wird.“

Kinderschutzzentren setzen auf Sensibilisierung

Ein Schwerpunkt der Kinderschutzzentren ist unter anderem die Sensibilisierung von Personen für dieses Thema, die besonders viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, wie beispielsweise Lehrlingsausbildner oder Sporttrainer, so die Leiterin des Kinderschutzzentrums Wigwam in Steyr, Sonja Farkas: „Es darf kein Signal von einem Kind mehr verloren gehen. Wir müssen hinschauen, wir müssen uns etwas trauen und den Dingen nachgehen.“

